Об этом в интервью СМИ заявил генерал-лейтенантом армии США в отставке, бывший командующий силами Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес, посетивший Беларусь и встретившийся с ее руководителем в 2018 году.





Сейчас он является одним из ключевых экспертов в сфере безопасности в вашингтонском Центре анализа европейской политики.





«Думаем ли мы о том, что будет в результате аншлюса Беларуси Россией? Что будет, если режим рухнет в случае измены и ухода определяющих государственных деятелей или переворота? Готовы ли мы к этому?





Или это будет массовое восстание граждан Беларуси, либо размещение российских войск, или иное происшествие – например, с атомной электростанцией в Островце. Очевидно, власти Литвы чрезвычайно обеспокоены АЭС. Мы имеем много сценариев для рассмотрения, к которым нужно готовиться», — заявил американский генерал.





По его словам, «тут дело не в том, чтобы вытащить Беларусь на Запад, а дело защиты граждан европейских стран, безопасности, здоровья и свободы людей».





«Беларусь полностью в сфере того, что Россия считает собственной зоной влияния, – как пограничье. Интеграция белорусской армии с российской – почти полная. Противовоздушная оборона Беларуси полностью интегрирована с ПВО России. Кремль очень внимательно следит за событиями в Беларуси», — заявил Бен Ходжес.





При этом он отметил, что во время своего визита в Беларусь в 2018 году видел среди белорусских властей «желание поддерживать суверенитет и независимость». Теперь же, по его мнению, не осталось почти никого, кто верит, «будто Беларусь действительно стремится удержать определенный уровень независимости».





«Этот миграционный кризис добавляет скептического отношения к режиму в Минске, который жестко использует людей как оружие для дестабилизации Европейского союза, Польши, Литвы, Украины, Латвии. Это не обособленные события, а часть общего сценария.





Лукашенко бы не делал такого без разрешения Кремля. Ведь ничего не пролетит через Беларусь без знания и разрешения Кремля. С учетом того, что противовоздушная оборона Беларуси интегрирована с ПВО России, этого не могло произойти по крайней мере без скрытой поддержки Кремля. Я считаю, что мы на Западе сейчас лучше понимаем жестокость режима», — подчеркнул генерал.





По его мнению, Лукашенко больше не способен «сдерживать постоянное российское военное присутствие за пределами Беларуси».





«Я менее уверен, что он способен на это впредь. Лукашенко посетил Россию уже шесть раз в этом году, из которых дважды только за последний месяц. У него нет выбора. Очевидно, что ему не хватает других вариантов. Я считаю, что мы, Запад, должны подготовиться к коллапсу режима Лукашенко, хотя я не уверен, случится ли это. Восточный Берлин пал, это был сюрприз для всех. Много мест обвалилось», — сказал Бен Ходжес.





А что говорят в Минске?

18 октября Лукашенко провел кадровые назначения в Комитет государственной безопасности Беларуси. При этом, кого и на какую должность — неизвестно . Он лишь дал особые указания сотрудникам КГБ «в современных условиях».





«Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям», — передает его слова пресс-служба.





Также он подчеркнул, что «принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты».





А еще Лукашенко заявил, что «созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса».