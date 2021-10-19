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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Amnesty International: пандемия усугубила ситуацию с правами человека

По словам правозащитников, некоторые правительства воспользовались вспышкой коронавируса, чтобы ограничить деятельность СМИ и своих оппонентов


Amnesty International заявила, что репрессивные режимы во всем мире использовали пандемию коронавируса для подавления своих критиков.

По словам правозащитной организации, с прошлого года были введены беспрецедентные ограничения свободы выражения мнений.

«Коммуникационные каналы подвергались атакам, социальные сети – цензуре, а средства массовой информации – закрытию, – сказал Раджат Хосла из Amnesty International. – В разгар пандемии журналистов и работников сферы здравоохранения заставили замолчать и бросили в тюрьму. 

В результате люди не могут получить доступ к информации о Covid-19, в том числе о том, как защитить себя и свои сообщества. Около пяти миллионов человек погибли из-за Covid-19, и недостаток информации, вероятно, был одним из факторов».

«Международная амнистия» заявила, что к февралю 2020 года в Китае, где впервые появился вирус, было возбуждено 5511 уголовных дел в отношении лиц за «фабрикацию и преднамеренное распространение ложной и вредоносной информации» о характере и масштабах вспышки.

Правительство Танзании при бывшем президенте Джоне Магуфули использовало законы, направленные против СМИ: «ложные новости» были криминализированы, а также введены другие меры для ограничения освещения в СМИ пандемии.

«Международная амнистия» отметила, что власти Никарагуа использовали законы, направленные на борьбу с киберпреступлениями, чтобы привлечь к ответственности любого, кто критиковал реакцию правительства на пандемию. Правительство президента Даниэля Ортеги отклонило заявления о нехватке больничных коек, росте числа заболевших и смертей.

Правозащитники предупреждают, что введение в России законов о борьбе с «фейковыми новостями» и введение уголовного наказания за «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», вероятно, останется в силе после пандемии.

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация заявила, что ряд стран в последние годы предпринял шаги, являющиеся «наступлением на права человека», и призвала исправить ситуацию.

«Международная амнистия» раскритиковала социальные сети, которые не предпринимают необходимые меры, чтобы остановить распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о вирусе, пишет golosameriki.com

Отметим, что беларуский режим также использует пандемию для репрессий - ссылаясь на карантин, адвокатов не пускают к заключенным, последним не передают передачи. 

В то же время заключенных переводят из камеры в камеру, способствуя распространению инфекции, вместе с тем заболевшим не оказывается никакой помощи и лечения. 

В итоге по неофициальной информации уже известно о нескольких случаях смерти от коронавируса или его последствий у тех, кто отбывал суточный арест.
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