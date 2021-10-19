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Академией наук тоже уже руководят силовики?

Зампредом Президиума Академии наук стал человек, с тем же именем и фамилией работавший ранее на должности заместителя председателя КГБ

Академией наук тоже уже руководят силовики?
Заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси назначен Олег Чернышев. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

С 2014 года человек с тем же именем и фамилией работал на должности заместителя председателя КГБ, а до этого был командиром антитеррористического подразделения КГБ – группы «Альфа», пишет reform.by
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