Академией наук тоже уже руководят силовики?
Зампредом Президиума Академии наук стал человек, с тем же именем и фамилией работавший ранее на должности заместителя председателя КГБ
Заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси назначен Олег Чернышев. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
С 2014 года человек с тем же именем и фамилией работал на должности заместителя председателя КГБ, а до этого был командиром антитеррористического подразделения КГБ – группы «Альфа», пишет reform.by
10:20 19/10/2021
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