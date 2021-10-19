В сюжете «Беларусь 1» про кадровые перестановки в КГБ заблюрили лица всех силовиков
18 октября Александр Лукашенко назначал должностных лиц в системе госбезопасности.
«Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума», – сказал Лукашенко, обращаясь к руководству КГБ.
Позже, когда, по «Беларусь 1» показали сюжет про кадровые перемены в КГБ, лица силовиков заблюрили.
«Мы не можем показать их лица и назвать фамилии, хотя эти люди и сами не любят светиться», – говорит за кадром сотрудница БТ Илона Красутсая.
09:57 19/10/2021
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