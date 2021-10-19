+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В сюжете «Беларусь 1» про кадровые перестановки в КГБ заблюрили лица всех силовиков

18 октября Александр Лукашенко назначал должностных лиц в системе госбезопасности.




«Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума», – сказал Лукашенко, обращаясь к руководству КГБ.
 
Позже, когда, по «Беларусь 1» показали сюжет про кадровые перемены в КГБ, лица силовиков заблюрили.
 
«Мы не можем показать их лица и назвать фамилии, хотя эти люди и сами не любят светиться», – говорит за кадром сотрудница БТ Илона Красутсая.
 
Blizko.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]