











«Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума», – сказал Лукашенко, обращаясь к руководству КГБ.

Позже, когда, по «Беларусь 1» показали сюжет про кадровые перемены в КГБ, лица силовиков заблюрили.

«Мы не можем показать их лица и назвать фамилии, хотя эти люди и сами не любят светиться», – говорит за кадром сотрудница БТ Илона Красутсая.