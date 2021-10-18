Новая редакция кодекса заметно ограничивает защитников в праве на публичное высказывание, а расплывчато сформулированное требование хранить достоинство адвоката «вне профессиональной деятельности» делает уязвимым любого. «Медиазона» обсудила документ с теми, кого коснутся новые правила.





«По сути — это не новые правила, а внесение небольших, но существенных изменений в ранее действовавшие Правила профессиональной этики с учетом событий в адвокатуре за прошедший год», — говорит «Медиазоне» Людмила Казак. Она защищала Марию Колесникову, пока в феврале 2021 года комиссия при Минюсте не прекратила действие ее адвокатской лицензии.

По словам Казак, в адвокатском сообществе не было разговоров о том, что Министерство юстиции разрабатывает новые правила профессиональной этики; ей неизвестно, кого из защитников привлекали к обсуждению документа.

В опубликованном тексте постановления не говорится, что правила согласованы с Белорусской республиканской коллегией адвокатов, замечает Казак, хотя этого требует закон; в старой редакции правил такой пункт есть.





В пункте 2 составители новых правил подчеркивают, что они распространяются и на адвокатов, чья деятельность приостановлена.





«Приостанавливается деятельность, но адвокат не перестает быть адвокатом, числится в коллегии, в связи с чем распространение правил этики на адвокатов, чья деятельность временно приостановлена, вполне логично», — говорит Казак.





Согласно пункту 3 действующих правил, адвокат обязан «соблюдать законодательство и придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля». В новой редакции пункта 3 появились слова о том, что сохранять честь и достоинство адвокат должен «в любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности», а также «избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней».





«Такая размытая формулировка и отсутствие четких критериев позволят Министерству юстиции еще проще лишать неугодных по тем или иным причинам адвокатов права на осуществление профессиональной деятельности», — считает Казак.





21 пункт новых правил устанавливает запрет на высказывание адвокатом мнения о виновности или невиновности обвиняемых, защиту которых он не осуществляет.





«Эта новелла, конечно же, появилась в связи с исключением из коллегии адвокатов защитника Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского, — считает Казак. — В судебных прениях он, в соответствии с позицией своего клиента, указал о невиновности других обвиняемых по делу, в то время как их защитники утверждали об обратном».





«Сделав только сейчас запрещенными те действия, за которые меня наказали в июле, Минюст сам же подтвердил, что ранее такие действия запрещенными не являлись, что еще раз говорит о произвольном лишении меня адвокатского статуса», — написал Лаевский в своем телеграм-канале.





Кроме того, в правилах появился новый пункт — 65, регулирующий взаимоотношения адвоката с журналистами и в целом право защитника на публичное высказывание.





65. «Адвокаты вправе представлять средствам массовой информации, распространять (в том числе посредством комментариев, оценок) в глобальной компьютерной сети Интернет точную и достоверную информацию.

Информация адвокатами должна представляться с позиции права.

Любые заявления адвоката, в том числе при обсуждении и разъяснении правовых норм, должны быть ответственными, достоверными и не вводить в заблуждение.

Донося информацию по конкретным делам о судебных спорах организаций и граждан, следственных и иных процессуальных действиях, адвокат не должен допускать необоснованных, не подкрепленных точными фактами и материалами дела суждений и умозаключений.

Адвокат, общаясь с представителями средств массовой информации, интернет-ресурсов, должен принимать меры для того, чтобы его слова не были преподнесены массовой аудитории в искаженном виде».





Правила профессиональной этики адвоката, 2021 год

Людмила Казак связывает появление этого пункта со случаем Александра Пыльченко — защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, который был лишен адвокатского статуса из-за комментариев для прессы.





В августе 2020 года Пыльченко говорил, что после насилия на улицах Минска и в изоляторе на Окрестина Генпрокуратура должна отстранить от должности министра внутренних дел, а «министру обороны <…> необходимо блокировать воинские подразделения, сотрудники которых массово участвовали в избиениях граждан».





Минюст счел, что Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе, к “блокированию и разоружению воинских подразделений”», а потому больше не может быть адвокатом.





«Таким образом, в новых правилах Минюст фактически обобщил опыт многочисленных судебных разбирательств по жалобам адвокатов, лишенных лицензий, упрощая себе задачу контроля над адвокатами на будущее время», — говорит Казак.





Она отмечает, что именно те пункты Правил, которые действительно стоило бы уточнить, изменения не затронули.





«Опять же, это в полной мере соответствует интересам Минюста и преследуемой цели полного контроля государства над адвокатурой, в связи с чем пункт 6 Правил о полной независимости адвоката в своей профессиональной деятельности имеет исключительно декларативный характер и не соответствует тому бесправному положению, в котором беларуская адвокатура оказалась в настоящее время», — уверена Казак.





«По этим правилам нельзя критиковать эти правила. Иначе это может быть признано “вводящим в заблуждение”. А признать это может хоть коллегия, хоть Минюст», — сказал «Медиазоне» юрист, пожелавший остаться неизвестным.





Кроме нового этического кодекса Минюст опубликовал постановление, изменяющее порядок стажировки будущих адвокатов. Раньше 5 пункт «Инструкции о прохождении стажировки» гласил, что «до сдачи квалификационного экзамена претендент проходит стажировку по направлению территориальной коллегии адвокатов от трех до шести месяцев».





Теперь к сроку стажировки вводятся новые требования:





— до трех месяцев — для выходцев из Минюста, прокуратуры, судов и силовых ведомств, чьи кандидатуры представлены республиканским руководством соответствующих органов;

— от трех до шести месяцев — для претендентов, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет;

— от шести месяцев до одного года — для всех прочих.





«Эти положения просто раскрывают более подробно нормы о разделении стажеров на разные группы, уже заложенные в новую редакцию Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Из них следует, что наиболее короткой будет стажировка для бывших сотрудников различных государственных органов, которые рекомендованы руководством этих органов. Можно предположить, что, по мнению Министерства юстиции, эти лица будут хорошо знать суть адвокатской работы уже на момент попадания на стажировку. При этом не вполне ясно, по каким причинам лица, имеющие юридический стаж свыше трех лет, будут проходить стажировку дольше», — говорит юрист Михаил Боднарчук.





Также Минюст опубликовал постановления «О ведении книги регистрации договоров на оказание юридической помощи» и обновленную инструкцию «О порядке ведения Реестра адвокатов, юридических консультаций».





На 18 октября не опубликованным остается указ № 184 «Об изменении постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь», которым вносятся поправки в 12 документов, касающихся деятельности адвокатов.





Все изменения вступят в силу 30 ноября.