В документе говорится, что министра снимают с поста "в связи с переходом на другую работу".





Слижевский проработал в должности министра юстиции почти 10 лет. А до этого — на разных должностях в Минюсте — курировал политические партии и общественные объединения. Своеобразным итогом этого кураторства может служить тот факт, что с февраля 2000 года ведомство не зарегистрировало ни одной новой партии. В последний год Минюст занимался зачисткой гражданского общества — инициировал иски к общественным организациям и объединениям, а Верховный суд лишал их регистрации.



