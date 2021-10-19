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Стало известна официальная причина увольнения министра юстиции

Бывшего министра юстиции Олега Слижевского ждет новая служба. На Национальном правовом портале опубликован указ Александра Лукашенко об освобождении Слижевского от должности.

В документе говорится, что министра снимают с поста "в связи с переходом на другую работу".

Слижевский проработал в должности министра юстиции почти 10 лет. А до этого — на разных должностях в Минюсте — курировал политические партии и общественные объединения. Своеобразным итогом этого кураторства может служить тот факт, что с февраля 2000 года ведомство не зарегистрировало ни одной новой партии. В последний год Минюст занимался зачисткой гражданского общества — инициировал иски к общественным организациям и объединениям, а Верховный суд лишал их регистрации.

Новым министром юстиции стал силовик — до недавнего времени замглавы МВД Сергей Хоменко, пишет euroradio.fm
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