В Иране началась битва престолов

Консервативное большинство в Меджлисе и в администрации нынешнего президента Ибрагима Раиси не хочет терять времени и оставлять видным лидерам «реформаторов» шансы вернуться на политическую арену. Поэтому чистят их лагерь не точечно, а по площадям, сметая с доски все их фигуры вне зависимости от высот, которые они занимали, пишет haqqin.az





Брат Роухани в тюрьме. Пытаются добраться и до самого экс-президента





На каждого смещенного с громким именем приходится не менее десятка тех, кто был в его команде на различных должностях. При этом не прекращаются попытки добраться до самых верхов реформаторского лагеря – привлечь к ответственности самого Роухани, экс-главу иранского внешнеполитического ведомства Джавада Зарифа и экс-вице президента страны Эсхака Джахангири.





Одиннадцать дней назад заместитель председателя комитета по внутренним делам иранского Меджлиса Мохаммад Хоссейн Асафари призвал передать дела Роухани и Зарифа в суд, обвинив их в провале переговоров в Вене с целью возобновить соглашение по ядерной сделке. Но и без Вены их есть в чем обвинить.





В начале нынешней недели Меджлису были представлены итоги расследования деятельности прошлой администрации в котором говорится про «неправомерное поведение Роухани в период исполнения им обязанностей президента Исламской республики». И приложена петиция – коллективная «жалоба великого народа Ирана», которую подписали более полумиллиона студентов, ученых и людей из разных слоев общества.





Букет обвинений – самый пышный. От обесценивания иранской валюты, роста безработицы и инфляции – до «обманных речей», в которых экс-президент обещал отмену санкций. Не обошлось и без обвинений в «идеологических диверсиях»: как явствует из текста петиции, Роухани является разрушителем духовных основ нации – из-за его политики выросло число разводов, расцвела наркомания, выросло число сексуальных извращенцев увеличилась преступность и получили развитие азартные игры.





А еще ему вменяется «использование вражеских шпионских агентов с двойным гражданством на ключевых государственных должностях, а также создание условий для увеличения числа смертей, связанных с коронавирусом, путем предотвращения продвижения традиционной иранской медицины и безоговорочного соблюдения требований ВОЗ».





Да и обвинение в ««препятствование жестокой мести врагу, создание военных угроз и угроз безопасности нации и стране путем обеспечения безопасности агрессоров» - тоже тянут на очень-очень неслабый срок, учитывая, что во главе судебной власти ныне стоит бывший заместитель и верный соратник Ибрагима Раиси - Голамхосейн Мохсени-Эджеи, в голубиной кротости выносимых приговоров по политическим делам никогда не замечавшийся.





Но самый масштабный, поистине тектонический сдвиг на политическом поле Ирана – это падение клана Лариджани. В 2019 году Садек Лариджани, считавшийся наиболее вероятным преемником Али Хаменеи, был смещен с должности главы судебной власти. В конце нынешнего лета Верховный лидер Али Хаменеи исключил его из Совета стражей, по сути полностью убрав из большой политики.





Лариджани потерял свой последний стратегический пост





Его брат Али Лариджани, долгое время возглавлявший Меджлис, был не допущен к президентским выборам, а на днях направил на имя Хаменеи заявление об отставке с должности спецпредставителя по стратегическому сотрудничеству с Китаем. Которое было принято, и даже новый человек на эту должность уже назначен - им стал нынешний вице-президент Мохаммад Мохбер.





То есть и этому представителю клана Лариджани не осталось места в коридорах иранской власти. Рахбару Хаменеи, судя по всему, надоело дожидаться, когда в широко разрекламированном проекте реализации 25-летнего ирано-китайского стратегического партнерства наметятся хоть какие-нибудь положительные сдвиги.





Против братьев возбужден ряд уголовных дел. И, судя по всему, им есть что скрывать, поскольку, например, судья, работавший по особым поручениям Садека, и скрывающийся в Румынии от следствия Раиси, не так давно выпал там из окна, унеся с собой волнующие тайны этого клана.





Возможно, что Хасана Роухани не посадят. Возможно, что Зариф и братья Лариджани отделаются либо условными, либо незначительными сроками тюремного заключения. Но политический ландшафт Исламской республики кардинальным образом меняется – и это, с благословения Али Хаменеи, будет происходить весь президентский срок Ибрагима Раиси.



