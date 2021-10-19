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Посол Франции в Беларуси записал послание белорусскому народу на сайте посольства. Николя де Лакост обратился по-белорусски

В нем посол выразил сожаление, что ему вместе с женой пришлось покинуть Беларусь. Николя де Лакост напомнил, что Франция не признала результаты президентских выборов 2020 года в Беларуси и что он лично не вручал свои верительные грамоты.

Посол Франции в Беларуси записал послание белорусскому народу на сайте посольства. Николя де Лакост обратился по-белорусски
Николя де Лакост вместе с Тадеушем Кондрусевичем /
Уехавший из Беларуси посол Франции в Беларуси Николя де Лакост записал послание белорусскому народу на сайте посольства Франции.

В нем посол выразил сожаление, что ему вместе с женой пришлось покинуть Беларусь. Николя де Лакост напомнил, что Франция не признала результаты президентских выборов 2020 года в Беларуси и что он лично не вручал свои верительные грамоты. 

"Мы провели здесь тяжелые, но незабываемые дни. Мы сделали много захватывающих встреч и открытий. Мы встречались со многими мужественными и сильными духом людьми. Мы с женой открыли для себя щедрость Беларуси и белорусов. Вы навсегда останетесь в наших мыслях. Знайте, что мы навсегда останемся рядом с вами. Мы призываем вас никогда не терять надежды на лучшие дни. До свидания!" — говорится в послании.

МИД Беларуси в понедельник сообщил, что Николя де Лакост покинул Минск. В ноябре 2020 года он приехал в страну в качестве назначенного посла Франции, а в декабре вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси.

"Однако впоследствии глава французской дипмиссии не выразил готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь", — отметили в МИД.

В связи с этим, как поясняется в сообщении, МИД вынужден был сообщить французским партнерам об истечении срока согласия на назначение Николя де Лакоста, которое белорусские власти выдали ранее.

Развітальнае слова амбасадара Францыі ў Беларусі.
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