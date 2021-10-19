Судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" — победителей во Второй мировой войне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган сообщил о наличии дорожной карты, призванной "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других участников этой международной организации.





"Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну. Трансляция велась в его Twitter.





По мнению турецкого лидера, нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны", пишет РИА Новости.

При этом Эрдоган добавил, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН.

В июле зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с "Известиями", что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран "коллективного Запада". Он отметил, что таких стран в СБ "и так достаточно", и необходимо фокусироваться на вход туда развивающихся государств.