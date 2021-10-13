Но, как по мне, самый главный на саммите вопрос поднял президент Кыргызстана Садыр Жапаров:

«Как будет реагировать ОДКБ в случае войны между странами-участницами самой организации?», пишет sn-plus.com

Понятно, что вопрос этот возник после апрельского обострения на кыргызско-таджикской границе, которое осталось обострением только в силу своей скоротечности. Продлись оно дольше, можно было бы говорить о полноценной войне между формально союзными странами. Но и тех нескольких дней хватило, чтобы десятки людей были убиты и сотни ранены с обеих сторон. Причем — символ новой эпохи — обе стороны активно использовали китайское вооружение.





На самом деле, на вопрос С. Жапарову мог бы ответить премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его страна неоднократно на собственном опыте прочувствовала союзнический дух ОДКБ в противостоянии с Азербайджаном, ни разу не получив даже политической поддержки. Сначала ОДКБ объясняла: так как конфликт касается международно признаваемой территории Азербайджана, то акт агрессии против Армении отсутствует и организация ничем помочь не может. Ну разве что молитвой. Когда во время прошлогодней армяно-азербайджанской войны удары наносились уже и по объектам на территории собственно Армении, в ОДКБ внезапно ослепли, не последовало вообще никакой реакции.





Россия не смогла ни предотвратить Вторую карабахскую войну, ни пресечь ее на раннем этапе. Российское вмешательство произошло только после того, как результат ее был предрешен. И исключительно с целями защиты и продвижения российских же интересов. Для чего армяне — лишь инструмент.





Так что в случае чего, будь то агрессия внешняя или война внутри самого ОДКБ, каждой стране следует рассчитывать в первую очередь (а может и исключительно) на собственные силы. Максимум, что сможет сделать организация, — принять обращение от имени своего генерального секретаря с призывом «за все хорошее и против всего плохого». Даже Россия во главу угла поставит свои интересы, и лишь затем — все остальное. А ведь на нее — основной расчет формальных союзников просто в силу того, что это минимум 95% возможностей ОДКБ в обычных неядерных силах.





Стоит признать очевидное: на постсоветском пространстве не складываются механизмы коллективной солидарности из-за отсутствия общей ценностной базы у правящих режимов и практики согласования интересов. Это не всегда плохо, но не всегда и хорошо. «Младшим партнерам» по ОДКБ не стоит безоглядно уповать на Москву, а следует искать новых/дополнительных стратегических партнеров в сфере безопасности, одновременно наращивая собственные возможности.



