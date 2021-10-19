В пятый пакет санкций ЕС может быть включен Владимир Макей
Новый, пятый пакет санкций Евросоюза против Беларуси может включать запретительные меры против министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, сообщает Reuters.
Евросоюз считает Макея причастным к участию в кампании по продвижению нелегальной миграции в ЕС.
Как сообщало Еврорадио, пятый пакет санкций Евросоюза против властей Беларуси может быть готов к концу октября. В настоящее время Брюссель готовит меры для того, чтобы пресечь поток мигрантов в страны Евросоюза через Беларусь, и обращение с призывом к странам, из которых прибывают беженцы, не перевозить их в Беларусь, пишет Еврорадио.
07:20 19/10/2021
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