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Сотрудник ГУБОПиК предложил лишать гражданства тех, кто уехал из Беларуси

Такую идею высказал Вячеслав Орловский, начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.


Он напомнил, что в июне вступили в силу инициированные МВД изменения в закон о гражданстве, пишет blizko.by со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня". 

«С этого момента лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений – экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Беларуси. Есть в этом списке и статья 361 УК, о которой сейчас говорим. Стоит отметить, что эти изменения мы разрабатывали два года. И тогда речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами». 

По мнению Вячеслава Орловского, есть необходимость рассмотреть вопрос о лишении их гражданства. 

«Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», – заявил представитель ГУБОПиК.

 



 
Источник: Елена Моисеева
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