







Как отметили в посольстве, его отъезд "последовал за односторонним решением белорусских властей прекратить действие выданной ему аккредитации 31 августа 2020 года в связи с тем, что посол не вручил свои верительные грамоты господину Лукашенко".





"В соответствии с общей европейской позицией не признавать легитимность результатов президентских выборов в августе 2020 года, посол Франции действительно не вручил верительные грамоты господину Лукашенко. Копия этих грамот была представлена Министру иностранных дел Беларуси, в соответствии с дипломатическими правилами", - уточнили в дипмиссии.





Там отметили, пишет Смартпресс, что "это необоснованное решение белорусских властей следует за несколькими негативными решениями, которые уменьшили возможности работы нашего представительства в Минске. Соответственно, французские властями приняли пропорциональные меры в отношении белорусского дипломатического представительства во Франции. "О чем белорусские власти были проинформированы", - напомнили в дипмиссии.





"Господин Николя де Лакост примет на себя миссию Специального представителя по Беларуси с 18 октября, параллельно с продолжением работы нашего посольства в Минске", – проинформировали в посольстве.





Напомним, в белорусском МИД ранее отмечали, что де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. То есть не вручил грамот президенту.





"В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - заявили в МИД.





В свою очередь, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.