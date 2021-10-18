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Покинувший Минск посол Франции станет спецпредставителем по Беларуси

Покинувший в воскресенье Минск посол Франции Николя де Лакост станет Спецпредставителем по Беларуси, сообщили в дипмиссии.



Как отметили в посольстве, его отъезд "последовал за односторонним решением белорусских властей прекратить действие выданной ему аккредитации 31 августа 2020 года в связи с тем, что посол не вручил свои верительные грамоты господину Лукашенко".

"В соответствии с общей европейской позицией не признавать легитимность результатов президентских выборов в августе 2020 года, посол Франции действительно не вручил верительные грамоты господину Лукашенко. Копия этих грамот была представлена Министру иностранных дел Беларуси, в соответствии с дипломатическими правилами", - уточнили в дипмиссии.

Там отметили, пишет Смартпресс, что "это необоснованное решение белорусских властей следует за несколькими негативными решениями, которые уменьшили возможности работы нашего представительства в Минске. Соответственно, французские властями приняли пропорциональные меры в отношении белорусского дипломатического представительства во Франции. "О чем белорусские власти были проинформированы", - напомнили в дипмиссии.

"Господин Николя де Лакост примет на себя миссию Специального представителя по Беларуси с 18 октября, параллельно с продолжением работы нашего посольства в Минске", – проинформировали в посольстве.

Напомним, в белорусском МИД ранее отмечали, что де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. То есть не вручил грамот президенту.

"В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - заявили в МИД.

В свою очередь, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.
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