– Вот все-таки высылают из страны французского посла. Такой изящный ассиметричный ответ на неврученные верительные грамоты. А ведь, что характерно, ничего плохого белорусские власти от Франции в последнее время не видели.





Не потому, пишет udf.name, что Франция прониклась к ним симпатией. Просто Париж далеко и мигранты от белорусской границы до него не доходят. Так что белорусская проблема не стояла в списке парижских приоритетов. И, никаких особенно кровожадных намерений в отношении белорусских властей Франция не высказывала. В отличие от Польши, Литвы или скажем Германии.





А, в условиях, когда иностранные дипломаты не толпятся в приемной МИД, чтобы вступить в конструктивные отношения, уже за одно это Францию можно было бы ценить. И, учитывая подготовку пятого пакета санкций, постараться и дальше не привлекать к себе лишнего внимания.





В конце концов, можно было еще месяц потерпеть без верительных грамот и выгнать посла уже после введения новых санкций. На фронтах белорусской дипломатии и не такое терпели.





Но соображения пользы и здравого смысла – для слабаков. А белорусские власти давно уже живут в мире вечных ценностей ассиметричного возмездия. И если посла все равно нельзя привлечь за экстремизм, то нужно его хотя бы выгнать из страны.





А выросшую заинтересованность Франции в подготовке пятого санкционного пакета можно будет списать на сопутствующие потери.