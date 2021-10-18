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Наталья Кочанова рассказала, что может объединить белорусский народ

Мнение председателя Совета Республики прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

Фото: udf.by

Наталья Кочанова заявила, что белорусы могут объединиться вокруг истории своей республики и успехов, которые были достигнуты за 30 лет существования суверенного государства.
 
Кочанова считает, пишет blizko.by, что каждый человек может воспринимать понятие «объединения» по-своему, но достичь единства народа в Беларуси не так трудно хотя бы за счет истории последнего столетия.

– Сто лет назад, когда нас разорвали по-живому. Потом Вторая мировая война, все то, что происходило с нашей страной пусть даже на протяжении этого столетия… И, когда ты проникнешься историей, будешь четко понимать: береги то, что у тебя есть, – объяснила Кочанова свое понимание объединения. – Нас должны объединять наша славная история и то, что мы сделали за эти годы. Это очень важно, наш народ все это прекрасно понимает, и мы должны ценить мир, спокойствие и те возможности которые есть у каждого из нас для реализации в своей родной стране, на своей родной земле.
 
Председатель Совета Республики добавила, что «надо беречь то, что мы имеем, и гордиться своей страной, уметь выделять главное в этой жизни».
 


 
Источник: Арсений Семенов
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