







«Я не вижу смысла находиться в этом парламенте. Я могу быть эффективным на других должностях», — заявил он на сегодняшнем брифинге.





Додон отметил, пишет Reform.by, что возглавил партию десять лет назад. За это время она дважды выигрывала выборы. Он назвал свою партию одной из важнейших политических сил страны и анонсировал изменения в уставе. В нем будет упразднена руководящая должность — партию будет возглавлять коллегиальный орган. Додон сохранит членство в Партии социалистов.





Восхищавшийся Александром Лукашенко и сеявший с ним кукурузу Игорь Додон в декабре прошлого года проиграл президентские выборы проевропейскому политику Майе Санду. В альянсе с коммунистами он также не смог взять реванш на парламентских выборах в июле. Их выиграла Партия действия и солидарности, поддерживающая Санду. Она набрала более 52% голосов, блок «Коммунисты и социалисты» — лишь чуть больше 27% голосов.