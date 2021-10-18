







"В соответствии с постановлением Совета министров №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" ведение перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечня граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, возложено на министерство внутренних дел. Первые в этом перечне - группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта "Дзе.чат". Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года министерством внутренних дел. Также решением Комитета государственной безопасности в этот список внесена и инициатива "Рабочы рух", - говорится в сообщении.





Ранее в МВД сообщили, пишет Interfax.by, что в Беларуси на данный момент 327 деструктивных телеграм-каналов и чатов, которые признаны экстремистскими по решению судов.





Слив данных, репосты и комментарии в таких каналах грозят административной ответственностью. Между тем, создателям и подписчикам каналов, признанных экстремистскими формированиями, грозит уголовная ответственность. После отбытия наказания им также грозит пятилетний запрет на занятие педагогической деятельностью, госслужбу, военную службу, возможность иметь огнестрельное оружие, работу с различными наркотическими и взрывчатыми веществами.















