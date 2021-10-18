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Экстремистским формированием признана инициатива "Рабочы рух"

В Беларуси вслед за интернет-сайтом "Дзе.чат" экстремистским формированием признали также инициативу "Рабочы рух", сообщили в пресс-службе МВД в понедельник.



"В соответствии с постановлением Совета министров №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" ведение перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечня граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, возложено на министерство внутренних дел. Первые в этом перечне - группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта "Дзе.чат". Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года министерством внутренних дел. Также решением Комитета государственной безопасности в этот список внесена и инициатива "Рабочы рух", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, пишет Interfax.by, что в Беларуси на данный момент 327 деструктивных телеграм-каналов и чатов, которые признаны экстремистскими по решению судов.

Слив данных, репосты и комментарии в таких каналах грозят административной ответственностью. Между тем, создателям и подписчикам каналов, признанных экстремистскими формированиями, грозит уголовная ответственность. После отбытия наказания им также грозит пятилетний запрет на занятие педагогической деятельностью, госслужбу, военную службу, возможность иметь огнестрельное оружие, работу с различными наркотическими и взрывчатыми веществами.


 
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