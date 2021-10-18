Под санкции попал до того, как стал министром

Олег Слижевский работает в Минюсте с 2002 года. Сперва он руководил отделом политических партий и был замначальника управления общественных объединений, а позже возглавил всё управление.





Именно с периодом его работы совпало ужесточение правил игры со стороны Минюста, пишет Еврорадио. Ведомство отклоняло все заявки на регистрацию партий — в стране так и не появилось ни одной новой с февраля 2000 года.





Неохотно регистрировали и общественные объединения, но и этого оказалось мало: некоторые лишались возможности работать законно. Так, в 2003 году лишился регистрации правозащитный центр "Вясна". Пару лет спустя, в 2006-м, в Беларуси ввели ответственность за "деятельность от лица незарегистрированных организаций".





После президентских выборов 2006 года Слижевский попал под европейские санкции. Как заявили в Брюсселе, чиновник отвечал за "нарушения международных избирательных стандартов". После этого работы у него только прибавилось: уже в 2007-м он стал одним из членов Центральной избирательной комиссии. Уже как член ЦИК и начальник управления Минюста он снова оказался под европейскими санкциями и после выборов 2010 года.





В декабре 2011-го Слижевского назначили министром юстиции.

Партиям — нет, декларациям — да (но нет)

Как уже упоминалось, Минюст не зарегистрировал ни одной новой партии с 2000 года. Почему — Слижевский объяснил в 2019-м во время пресс-конференции.





"Основная проблема, насколько я помню, это необходимость собрать минимальное количество учредителей партии. Необходимая минимальная численность — 1000 учредителей. Наверное, не ошибусь, что во всех случаях вопросы возникали к количеству и составу учредителей. Постоянно в этих списках были мёртвые души либо реальные граждане, которые понятия не имели, что являются учредителями этой партии", — сказал тогда Слижевский и добавил, что 15 зарегистрированных партий вполне достаточно.





Тогда же он анонсировал упрощение законодательных требований для регистрации партий, но это не помогло — отказывать продолжили не только Белорусской христианской демократии (БХД), но и пророссийскому "Союзу".





На посту министра круг обязанностей Слижевского был куда шире, чем раньше, поэтому высказывался он и по другим вопросам. Например, в 2017-м он сказал "Народнай волі", что поддерживает идею публиковать декларации чиновников. К сожалению, дальше слов о поддержке такой инициативы дело не пошло.





А в 2012-м ведомство Слижевского и вовсе заступилось за "чернила": Минюст тогда направил в Светлогорск письмо, в котором указывалось, что решение ограничить продажу плодово-ягодных вин в ночное время является "превышением полномочий".



Гайки закручивались до предела

Некоторые инициативы Минюста во времена руководства Слижевским иначе, как "закручиванием гаек", не назовёшь. Например, в 2012-м с подачи министерства было изменено законодательство так, чтобы депутатам и членам Совета Республики нельзя было иметь "карты поляка".





Уже после выборов 2020-го Минюст инициировал изменения в законы, посвящённые адвокатской деятельности, одно из основных новшеств — запрет на работу адвокатам в бюро и возможность оказывать услуги только от юридической консультации. Фактически это изменение запретило адвокатам вести частный бизнес.





Весной 2021-го заговорили и об ужесточении законодательства о партиях. После совещания у Лукашенко Слижевский анонсировал увеличение минимального числа участников партий и новые ограничения по их финансированию. Одновременно Минюст продолжал "перетряхивать" как адвокатов, так и общественные организации с партиями.





Лицензии — забрать, организации — ликвидировать

С лета 2020-го Минюст начал достаточно жёстко работать с адвокатами. По странному стечению обстоятельств лицензий лишались именно те, кто защищал "политических".





Так, возможности работать лишались адвокаты Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Сергея Тихановского и других. Многие из них никогда не имели никаких нареканий и вызывали уважение в профессиональной среде, что не мешало Минюсту обвинять их в недостаточных компетенциях или нарушении профессиональной этики.





С осени 2020-го Минюст начал проверку всех зарегистрированных партий: у них в сжатые сроки требовали объёмные пакеты документов, из-за отсутствия любого выдавались предупреждения, которые могли привести к ликвидации. На сегодня проверка ещё не окончилась: во всяком случае, партии, в отличие от общественных организаций, не закрывают.





А вот организаций, закрытых Верховным судом по иску Минюста, десятки: это и Белорусская ассоциация журналистов, и Союз белорусских писателей, и "Говори правду", и многие другие. Ликвидировали общественные организации и местные исполкомы — там за это отвечали управления юстиции, которые находятся в двойном подчинении: и председателю исполкома, и профильному министерству. В целом в списке "неугодных организаций" на сегодня 275 наименований.





Какую должность теперь займёт Слижевский и останется ли он во власти, пока неизвестно. Однако членом ЦИК он пока что остаётся: эта его должность не связана с тем, занимает ли он пост министра.