Вступление Украины в НАТО выходит за "красную линию" национальных интересов России- Песков
Вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть ее к активным мерам для защиты собственной безопасности, заявили в Кремле.
"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за "красную линию" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в фильме "Владимир Путин: хозяин игры", который вышел в эфире телеканала France 5.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, пишет interfax.by, что вступление Грузии и Украины в альянс произойдет, но речь не идет о ближайшем будущем, напоминает сайт газеты "Известия", на котором приводятся цитаты из высказываний Пескова для французских СМИ.
18:30 18/10/2021
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