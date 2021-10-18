







"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за "красную линию" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в фильме "Владимир Путин: хозяин игры", который вышел в эфире телеканала France 5.





На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, пишет interfax.by, что вступление Грузии и Украины в альянс произойдет, но речь не идет о ближайшем будущем, напоминает сайт газеты "Известия", на котором приводятся цитаты из высказываний Пескова для французских СМИ.



