7 октября Европарламент принял резолюцию по Беларуси с призывом принять пятый пакет санкций, предложением к странам ЕС применить принцип универсальной юрисдикции и начать дела против причастных к репрессиям в Беларуси. В резолюции предлагается уделить особое внимание ключевым секторам экономики Беларуси.





Как отмечает Евгений Прейгерман в интервью газете «Белорусы и рынок», «в окно возможностей никто не впрыгнул — ни с одной из сторон. Нельзя, конечно, сказать, что оно полностью захлопнулось, но остается уже все меньшая щель, и с учетом камней, скопившихся за этим окном или дверью с двух сторон, приоткрывать ее все сложнее, если хотите».





В первую очередь речь сейчас идет о миграционном кризисе, который становится новой главной темой в отношениях ЕС и Беларуси и который предоставляет дальнейшие аргументы сторонникам санкций в Европе. Сейчас, после того как, вероятно, будет принят пятый пакет санкций, щель возможностей точно не станет больше. Правда, что именно попадет в пятый пакет? Как правило, сначала заявляется довольно большой и радикальный список мер, но весь список всеми государствами согласовать не получается, поэтому на выходе санкционный документ становится значительно менее устрашающим, чем в предложении ЕП. Но в целом это точно не способствует расширению щели до окна возможностей.





По большому счету, резолюция Европарламента не так уж важна. Это скорее некий политический сигнал, что ЕП поддерживает именно такую линию поведения, но нельзя ведь сказать, что этих сигналов не было раньше и у кого-то не было понимания доминирующей позиции в Европарламенте. Она никак не изменилась, ЕП — самый радикальный институт ЕС, там рыцари с шашкой на коне, ведь они, в общем-то, ни за что не отвечают, им важно иметь себя в заголовках. Так что резолюция не так важна, но важен сам факт того, что разрабатывается в институтах исполнительной власти ЕС и что будет принято.





Минск декларирует желание выйти на диалог, но с позицией «мяч на вашей стороне». Понятно, что когда мы имеем дело с ситуацией конфликтной спирали, притом эскалирующей спирали, вышеупомянутая позиция равнозначна тому, что Минск ничего не делает для выхода.





Есть еще некий дополнительный аспект, параллельный другой фактор, который всегда появляется в ситуации долгоиграющего конфликта. Консолидируется группа людей (чиновники, политики, эксперты — их трудно объединить в какую-то профессиональную группу) по обе стороны, но тут я говорю больше о Евросоюзе, так как санкционный драйвер идет все же оттуда. И данной группе людей (а это все-таки не простые обыватели) становится понятно, что чем дольше затягивается ситуация с Беларусью, тем очевиднее проявляется сказочность заявлений о том, что белорусский режим разваливается, что вот-вот — и завтра будет победа, что Светлана Тихановская на белом коне въедет в Минск на собственную инаугурацию и т. д. Понятно, что эти видения не имеют ничего общего с реальной динамикой. К тому же появляется все больше сопутствующих неприятностей: мигранты, в целом ситуация региональной безопасности, которая кардинально меняется после того, как Беларусь перестала играть привычную для региона роль. Подчеркиваю, генеральная линия Запада пока такая, какой мы ее видим, но есть и этот вышеописанный мной процесс. Проблема в том, что чем больше будет эскалировать генеральная линия, тем сложнее людям, которые видят угрозы и опасности гораздо раньше, еще до того, как те становятся совсем уж очевидными, убеждать остальную массу чиновников, политиков — тех, кто принимает решения.