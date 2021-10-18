+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Внешнеполитическая служба ЕС поддержала новые санкции против режима Лукашенко

Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю нужны новые рестриктивные меры против официального Минска.

Европейская служба внешних действий выступает в поддержку введения шестого блока санкций ЕС против Беларуси. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Люксембург, пишет ТАСС.

«Нам, безусловно, нужны дополнительные меры. Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза», — заявил он, отвечая на вопрос нужны ли новые рестриктивные меры против Беларуси и авиакомпании «Белавиа», которая, по мнению Брюсселя, доставляет мигрантов в Беларусь, для их последующей отправки в Литву и Польшу.

Ранее министр иностранных дел Латвии подтвердил, что главы МИД ЕС в числе прочих вопросов будут обсуждать шестой блок санкций против Беларуси, которые могут включать не только ограничительные меры против конкретных лиц, но и введения ограничений для Беларуси на лизинг самолетов в ЕС.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]