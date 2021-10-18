Европейская служба внешних действий выступает в поддержку введения шестого блока санкций ЕС против Беларуси. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Люксембург, пишет ТАСС.





«Нам, безусловно, нужны дополнительные меры. Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза», — заявил он, отвечая на вопрос нужны ли новые рестриктивные меры против Беларуси и авиакомпании «Белавиа», которая, по мнению Брюсселя, доставляет мигрантов в Беларусь, для их последующей отправки в Литву и Польшу.





Ранее министр иностранных дел Латвии подтвердил, что главы МИД ЕС в числе прочих вопросов будут обсуждать шестой блок санкций против Беларуси, которые могут включать не только ограничительные меры против конкретных лиц, но и введения ограничений для Беларуси на лизинг самолетов в ЕС.







