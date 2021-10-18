Французское внешнеполитическое ведомство уведомили об истечении беларусского агремана на назначение посла, говорится в комментарии МИДа.





«По той информации, которой мы обладаем, он покинул нашу страну. Господин де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года.





Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь», — заявил пресс-секретарь МИД.





Под завершением процедуры вступления в должность имеется ввиду вручение верительных грамот Лукашенко. Напомним, страны ЕС в прошлом году отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси.





«В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение», — пояснил Глаз.





Он также сообщил, что посол нашей страны в Париже Игорь Фисенко отозван в Минск для консультаций.





«Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — заключил Глаз.





Об отъезде посла Франции СМИ стало известно вчера. До этого официальный Минск отозвал агреман посла США Джули Фишер.