МИД Беларуси официально подтвердил отъезд посла Франции
МИД Беларуси подтвердил, что предложил послу Франции Николя де Лакосту покинуть страну.
Французское внешнеполитическое ведомство уведомили об истечении беларусского агремана на назначение посла, говорится в комментарии МИДа.
«По той информации, которой мы обладаем, он покинул нашу страну. Господин де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года.
Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь», — заявил пресс-секретарь МИД.
Под завершением процедуры вступления в должность имеется ввиду вручение верительных грамот Лукашенко. Напомним, страны ЕС в прошлом году отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси.
«В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение», — пояснил Глаз.
Он также сообщил, что посол нашей страны в Париже Игорь Фисенко отозван в Минск для консультаций.
«Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — заключил Глаз.
Об отъезде посла Франции СМИ стало известно вчера. До этого официальный Минск отозвал агреман посла США Джули Фишер.
Источник: reform.by
16:10 18/10/2021
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