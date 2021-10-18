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Даже лесничих и почтальонов? Для подавления протестов хотят использовать граждан, имеющих оружие по службе

В «органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям» теперь могут привлекаться работники МЧС, Следственного комитета и даже лесничие и почтальоны.

Даже лесничих и почтальонов? Для подавления протестов хотят использовать граждан, имеющих оружие по службе
Политический и военный аналитик Егор Лебедок обратился к словам министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о том, что в случае введения в стране чрезвычайного положения МЧС будет с оружием в руках пресекать беспорядки.

Данное заявление соотносится с недавними законодательными новшествами, отметил аналитик.

В сентябре 2021 года вступили в силу поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Согласно им, в закон о чрезвычайном положении добавлен пункт: 

«Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям привлекаются .... в случае введения чрезвычайного положения по основаниям, указанным в абзаце третьем статьи 3 настоящего Закона [беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц...], – также для охраны критически важных объектов и пресечения беспорядков».

В эти самые «органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям» планируется набрать лояльный контингент, который можно оперативно сформировать и быстро применить для подавления (сдерживания) выступлений в регионах. И видимо, теперь решено не ограничиваться лишь милицией с дубинками, а набрать людей с оружием, полагает эксперт.

«В штат будут набирать граждан по службе или работе имеющих оружие, то есть из военизированных организаций и организаций с особыми уставными задачами», - подчеркнул Егор Лебедок. 

К военизированным организациям относятся, например, Следственный комитет и Государственный комитет судебных экспертиз. Из служащих и работников этих ведомств будут формироваться самостоятельные организации в оперативном подчинении государственному органу, определяемому "президентом Беларуси". 

Использоваться они будут в случае введения чрезвычайного положения на всей территории страны.

К организациям с особыми уставными задачами относятся лесохозяйственные организации БООР, службы инкассации, Белпочта, ДОСААФ, БСФО «Динамо», а также «ГардСервис» и «ЭНЕРГО-ОИЛ». 

Служащие или работники подобных организаций могут стать быстро формируемым ядром территориальных войск, которые будут задействованы для противодействия народным выступлениям. 

Плюс к тому, в какой-то форме будут привлекаться лояльные запасники МВД, ССО и других структур (как это уже было в прошлом году).

«По служащим (работникам) данных организаций проверки на лояльность уже или прошли, или идут, что делает такие формирования более лояльными Лукашенко, чем просто территориальные войска, формируемые из обычных граждан», - считает эксперт.

По данным Егора Лебедка, с февраля идет активная работа по подбору штата лиц для противодействия массовым выступлениям из граждан, по службе или работе имеющих оружие. К примеру, уже проведены тренировки по территориальной обороне с работниками некоторых лесхозов.

Военизированные организации и территориальные войска могут быть задействованы и без введения ЧП. Так уже было в прошлом году. Например, в рамках государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, НВФ и массовые беспорядки, подчеркнул аналитик.
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