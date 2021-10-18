Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается деятельность информационного бюро альянса в Москве.
Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он также добавил, что прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.
Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.
"Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен", - сказал Лавров.
Источник: tass.ru
14:42 18/10/2021
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