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Началось: МВД объявило сайт интернет-проекта Dze.chat "экстремистским формированием"

Стало очевидно, чего власти и силовики бояться больше всего - солидарности беларусов.

Началось: МВД объявило сайт интернет-проекта Dze.chat "экстремистским формированием"
фото носит иллюстративный характер
Сайт интернет-проекта Dze.chat, объединяющего дворовые телеграм-каналы и чаты, первым признан МВД "экстремистским формированием".

Как сообщает телеграм-канал ГУБОП, согласно сообщению канала, «ресурс поддерживает и популяризирует локальное и дворовое протестное движение», организуя работу местных чатов, в которых «распространяются экстремистские материалы, проходит обучение и подготовка для участия в массовых беспорядках», а также «публикуются призывы в поддержку протестных настроений».

«Действия создателей, руководителей, в том числе, структурных подразделений данного экстремистского формирования (дворовых чатов), а также его подписчиков образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (до 7 лет лишения свободы)», — пишет ГУБОП.

По утверждению близкого к силовикам канала, «подписка на указанные ресурсы, является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <...> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня пост новлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».

Юрист Михаил Боднарчук объяснял «Медиазоне», что такая возможность была заложена уже в новой редакции закона «О противодействии экстремизму», принятой в апреле этого года. 

При этом, по мнению Боднарчука, чтобы предъявить человеку обвинение в участии в «экстремистском формировании», следствию нужно доказать, что он входил в группу с целью совершения «экстремистского» преступления.

«То есть даже в случае признания какого-либо чата "экстремистским формированием" необходимо будет дополнительно доказать, что конкретный участник каким-то образом принимал участие в действиях, отнесенных к экстремизму. Поэтому можно предположить, что данный состав преступления будет скорее являться дополнительным, будет обязательно соседствовать в обвинении с каким-то другим, более конкретным», — прогнозировал юрист.

Правда, когда в стране "не до законов" и когда "экстремистским формированием" признают (не суд, а МВД(!)) сайты и чаты, то вряд ли можно ожидать торжества здравого смысла. 
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