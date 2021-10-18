Такое заявление 18 октября сделал глава МИД Германии Хайко Маас. Он не исключил возможности введения санкций против авиакомпаний, перевозящих в Беларусь мигрантов, которые впоследствии пытаются нелегально попасть в страны ЕС.





По словам министра, Лукашенко "использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства", сообщает ТАСС.





Маас обвинил власти Беларуси в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека" и назвал "драматичной" политическую ситуацию в нашей стране.





В понедельник в Люксембурге проходит саммит министров иностранных дел стран ЕС. На нём обсуждается усиление санкций в отношении официального Минска.





Глава МИД Латвии Эдгар Рынкевич перед началом заседания заявил, что ЕС нужно усилить санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа": "Чтобы она не могла получать какую-то помощь".





Рынкевич подчеркнул, что "Лукашенко по-прежнему продолжает использовать миграцию в качестве гибридного оружия". Санкции могут ожидать и "туристические компании, организующие перелеты [мигрантов в Беларусь]".





Напомним, что официальный Минск все обвинения отрицает и , наоборот, обвиняет Запад в миграционном кризисе.