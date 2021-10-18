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Глава МИД Германии назвал Лукашенко "руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов"

Лукашенко в ЕС назвали "главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

Такое заявление 18 октября сделал глава МИД Германии Хайко Маас. Он не исключил возможности введения санкций против авиакомпаний, перевозящих в Беларусь мигрантов, которые впоследствии пытаются нелегально попасть в страны ЕС. 

По словам министра, Лукашенко "использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства", сообщает ТАСС.

Маас обвинил власти Беларуси в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека" и назвал "драматичной" политическую ситуацию в нашей стране.

В понедельник в Люксембурге проходит саммит министров иностранных дел стран ЕС. На нём обсуждается усиление санкций в отношении официального Минска.

Глава МИД Латвии Эдгар Рынкевич перед началом заседания заявил, что ЕС нужно усилить санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа": "Чтобы она не могла получать какую-то помощь". 

Рынкевич подчеркнул, что "Лукашенко по-прежнему продолжает использовать миграцию в качестве гибридного оружия". Санкции могут ожидать и "туристические компании, организующие перелеты [мигрантов в Беларусь]".

Напомним, что официальный Минск все обвинения отрицает и , наоборот, обвиняет Запад в миграционном кризисе.
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