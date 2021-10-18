Какие шансы у белорусов иметь национально-центрическую партию?





Сергей Высоцкий в интервью Радио "Рацыя" Публициств интервью Радио "Рацыя" высказал свое видение ситуации:





- Ситуация в Беларуси по-прежнему сложная. Сложность эта вызвана в значительной мере политикой самой власти, тем что происходило в 2020 году. Определенным образом им удалось стабилизировать ситуацию, но эта стабилизация произошла ценой зажимания гаек, репрессий. И мы видим переход тех событий в Беларуси с протестного уровня внутри государства на внешние вмешательства. То есть очень сильные санкции и очень сильное вмешательство со стороны России на всех уровнях, по всем направлениям. с





Со стороны давления на власть они действуют через новую оппозицию, гнут свою линию. С другой стороны, западные структуры также осуществляют давление на Беларусь. Выходит, что фактически идет совместное давление, совместное внешнее вмешательство против Республики Беларусь.





Власть пошла путем зажима, и политической жизни в Беларуси практически нет. Никакой свободы для партийного строительства. Даже такая организация, как "Белая Русь " не прошла регистрацию, хотя она провластная. Кто-то что-то говорит, но это пока на уровне спекуляций.



