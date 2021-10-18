За последние недели Лукашенко много внимания уделяет вопросу подбора кадров на госслужбу. На совещании с Администрацией президента 1 октября он отметил, что «во главе угла – чистота кадров» и что «в госструктурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты».

Лукашенко также увидел "большой кадровый резерв" в регионах и призвал использовать «полковников и даже генералов, которые в 50-55 лет выходят на пенсию».

На минувшей неделе был подписан декрет, согласно которому руководители госорганизаций, принимая людей на работу, обязаны будут запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы.

Старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что озабоченность руководителя страны кадровым вопросом «по-видимому, носит хронический характер» и для этого есть несколько взаимосвязанных причин.





Хотя противодействие государства общественному запросу на перемены ведется методами в чем-то подобными борьбе с эпидемией — пытаются выявить, изолировать или удалить за границу «заболевших» переменами, интенсивно и адресно противодействуют любым проявлениям несогласия и даже мыслям о нем», – сказал Мацукевич.





Он добавил:





«Власть сама себя загнала в этот угол, откуда все кажется подозрительным, ненадежным и нечистым. Свыше 80% электоральной поддержки по версии ЦИК, а положиться не на кого. Лукашенко нужны кадры, которые без него ничего не решают. Декрет и все разговоры как раз про это».





Какими будут последствия предложенных мер по отбору кадров, в частности, обращения к находящимся на пенсии силовикам?





«Полагаю, что сейчас Лукашенко интересует, прежде всего, как это скажется на укреплении системы. В этом смысле это вполне рабочая схема. Иосиф Сталин активно практиковал массовые наборы в партию полуграмотных рабочих «от станка», обеспечивая себе их абсолютную поддержку в обмен на посты и привилегии.





В идеале, думаю, белорусские власти хотели бы масштабировать гомельского военкома Андрея Кривоносова, который заряжался энергией от рукопожатия Лукашенко на Всебелорусском собрании, на все более-менее контрольные высоты в госаппарате», – отметил Мацукевич.





А вот требование характеристик в том или ином виде было и до сих пор.





«Без них невозможно ни поступление на госслужбу, ни продвижение по ней. Другое дело, что теперь иначе расставляются акценты — отношение к власти становится чуть ли не ключевым профессиональным качеством, ну и, соответственно, фактором карьерного роста.





За такой характеристикой и таким профессионализмом можно спрятать любую некомпетентность, дремучесть и безответственность. И в этом тоже немного нового, потому что за 27 лет были примеры, когда проштрафившиеся, профнепригодные, но преданные делу Лукашенко чиновники просто перемещались по должностям», – рассказал Мацукевич.





Его резюме:





«Для страны, рассчитывающей на развитие, такая кадровая политика, конечно, трагедия. Для власти, озабоченной вопросом собственного сохранения и укрепления, это эликсир долголетия».









«Это будет снижать качество руководящих кадров»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что вопрос о кадрах был поставлен руководителем страны еще осенью 2020 года.





Известно, что много представителей госструктур подписалось за выдвижение Виктора Бабарико в президенты, но ведь совсем немного из них открыто перешли на сторону протеста. Так почему Лукашенко так озабочен вопросом лояльности госслужащих?





«Он понимает, что они не переходили на сторону протестующих из-за двух факторов: слабости альтернативных политических структур и беспокойства за свои социальные и финансовые гарантии. Поэтому и ставится задача оставить в госструктурах только искренних и преданных сторонников власти, чтобы снизить риски, если события 2020 года в каком-то виде повторятся», – сказал Казакевич.





Какие последствия будет иметь новая кадровая политика?





«Очевидно, что это будет снижать качество руководящих кадров и, возможно, серьезно. Государственная служба и так уже давно не является привлекательным местом работы в сравнении с частным бизнесом.





А если над людьми будет усиливаться конвой, то кадровый потенциал будет сокращаться и деградировать. Хотя негативный эффект от этого начнет ощущаться в долгосрочной перспективе, а не ближайшем будущем», – считает Казакевич.





Политолог указал и на дополнительный негативный эффект.





«Будет расти количество людей, которые будут ощущать свою отделенность от государства. Скажем, если человек проявил «антигосударственную позицию», то даже спустя годы он не сможет поступить на государственную службу. Но сегодня известны примеры людей во власти, которые когда-то находились в оппозиционных структурах.





А если подобный путь хоть как-то интегрироваться в государственную систему нельзя будет повторить, то это будет способствовать устойчивости протестных настроений в стране», – полагает Казакевич.





В целом к намерениям властей получить только преданных госслужащих политолог относится скептически.





«Я не верю, что всю группу специалистов высокой квалификации, которая в основном формирует класс госслужащих, можно заставить искренне любить Лукашенко и созданную им систему. Наверное, как в советские времена люди будут мимикрировать, держа при этом фигу в кармане», – сказал Казакевич.

«Это и элемент борьбы с инакомыслием, и недоверие, и страх перед возможными заговорами и стачками. Очевидно, что у властей есть большой соблазн стерилизовать всю систему госуправления, пропустив ее через тест на лояльность, но жажда свободы и перемен — не ковид и известным ПЦР-тестированием не выявляется.