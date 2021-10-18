Сергей Мерненко вынужден был срочно покинуть Беларусь из-за того, что спецслужбы получили доступ к информации из помещения визового центра Республики Польша в Могилеве и пугали его уголовной статьей, Оршанский активиствынужден был срочно покинуть Беларусь из-за того, что спецслужбы получили доступ к информации из помещения визового центра Республики Польша в Могилеве и пугали его уголовной статьей, сообщает "Вясна".





Летом 2020 года наблюдателя за выборами президента Беларуси Сергея Мерненко задерживали несколько раз, трижды его наказывали административным арестом, таскали на допросы, разыскивали по родственникам и знакомым. А несколько недель назад пригласили свидетелем по уголовному делу его друга по протестной статье.





Почувствовав, что добром это не закончится и для него самого, Сергей Мерненко обратился в визовый центр Польши в Могилеве. Однако через некоторое время Сергея вызвали в Оршанский ГОВД и показали распечатку его письма, вероятно с камеры видеонаблюдения. Письмо он писал в польское посольство с аргументацией просьбы выдать ему гуманитарную срочную визу.





Сотрудники милиции предупредили активиста, что это обращение может стать основанием для статьи "Измена Родине" (ст. 356 УК РБ).





После того, как силовики приехали по месту жительства матери и провели обыск, активист покинул Беларусь.















