+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

КГБ получил доступ к камерам видеонаблюдения визового центра Польши в Могилеве?

Активисту угрожали уголовным делом за "измену Родине" за подачу заявления на польскую гуманитарную визу

КГБ получил доступ к камерам видеонаблюдения визового центра Польши в Могилеве?
фото носит иллюстративный характер
Оршанский активист Сергей Мерненко вынужден был срочно покинуть Беларусь из-за того, что спецслужбы получили доступ к информации из помещения визового центра Республики Польша в Могилеве и пугали его уголовной статьей, сообщает "Вясна".

Летом 2020 года наблюдателя за выборами президента Беларуси Сергея Мерненко задерживали несколько раз, трижды его наказывали административным арестом, таскали на допросы, разыскивали по родственникам и знакомым. А несколько недель назад пригласили свидетелем по уголовному делу его друга по протестной статье.

Почувствовав, что добром это не закончится и для него самого, Сергей Мерненко обратился в визовый центр Польши в Могилеве. Однако через некоторое время Сергея вызвали в Оршанский ГОВД и показали распечатку его письма, вероятно с камеры видеонаблюдения. Письмо он писал в польское посольство с аргументацией просьбы выдать ему гуманитарную срочную визу.

Сотрудники милиции предупредили активиста, что это обращение может стать основанием для статьи "Измена Родине" (ст. 356 УК РБ).

После того, как силовики приехали по месту жительства матери и провели обыск, активист покинул Беларусь.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]