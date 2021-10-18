Недавно Лукашенко подписал декрет №6, внеся изменения в предыдущий документ 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».





Требования при приеме на госслужбу как для кандидатов, так и для руководителей ужесточаются – обязательны характеристики с предыдущих мест работы, данные о совершенных правонарушениях, сведения о моральных качествах и «отношении к государственным и общественным институтам».





Декрет вступает в силу уже на этой неделе, а значит, новые «чистки» нелояльных чиновников вскоре могут продолжиться.





Андрей Дмитриев. – Хочу напомнить, что в моей президентской программе и программе «Нашей партии» черным по белому написано: мы – за открытый конкурс. – Странно, что нет, например, такого требования: если человек чем-то руководил раньше, то следует указать, сколько он получил госдотаций и смог ли выполнить реальные показатели, какие обещания давал на своем посту и достиг ли их, – прокомментировал документ лидер оргкомитета «Нашей партии»– Хочу напомнить, что в моей президентской программе и программе «Нашей партии» черным по белому написано: мы – за открытый конкурс.





Мы за то, чтобы на государственную службу приходило как можно больше новых людей, чтобы была свежая кровь и реальная конкуренция на местах. Конкуренция не знакомств, не блата и не правильно написанных характеристик, а конкуренция реальных дел и достижений.





Когда у нас в исполком придут разные люди: с опытом в бизнесе, в частном рынке, когда в правительстве окажутся люди, у которых за плечами будет опыт и гражданской, и политической деятельности, и рыночной, и в том числе, безусловно, государственной – тогда мы можем рассчитывать, что решения вырабатываются, рассматриваются и принимаются с разных сторон. А не только с точки зрения чиновника, который смотрит наверх и ждет оттуда приказа.





Как должна в нынешних условиях выглядеть идеальная характеристика для продвижения по службе в госаппарате? Политик, вдохновившись известными примерами из «Семнадцати мгновений весны», набросал «шаблон» для любого желающего:





– «Совершенно секретно». Такой-то и такой-то является идеальным членом «Белой Руси» с момента основания. Прошел ряды БРСМ. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Беспощаден к врагам Лукашенко. Истинный «ябатька». В связях, порочащих его, замечен не был. Подписи за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты не ставил. Точка. Дальше можете от себя, как хотите, дополнить основу – и будет вам счастье.





В целом, если убрать юмор в сторону – приоритет лояльности перед профессионализмом был обозначен давно. Мне кажется, еще полгода назад Александр Лукашенко сказал, что надежность является главным фактором при приеме на госслужбу.





«Надежность» – слово вроде бы хорошее и, наверное, это важный фактор при приеме на любую службу. Вопрос, что в него вкладывать. Надежность в данном случае – это не способность к принятию решений, не способность отстаивать свою точку зрения; это в первую очередь подчинение вышестоящей инстанции и абсолютная поддержка любого курса власть имущих.





Безусловно, это все делается потому, что есть огромный страх, что в какой-то очередной критический момент госаппарат не выдержит и расколется. Интересно, что власти об этом думают и критического момента ожидают. Но еще более интересно, что подобный подбор кадров неизбежно будет вести к деградации системы. Потому что, как сказано в известной пословице, опираться можно только на то, что сопротивляется.





Политик убежден: сейчас все усилия по цементированию системы в «момент Х» не дадут ничего – ведь люди, лишенные инициативы и умеющие лишь подчиняться вышестоящему, в тот самый момент просто будут ждать, кто окажется новым вышестоящим.





– Эффект будет абсолютно противоположным, система становится еще более уязвимой и еще менее способной к собственной мобилизации. Вспомните пример СССР: вот уж где подбор кадров и отбор в партийные ряды был четким, жестким, не пропускающим никаких случайных людей. И все равно, когда пришел момент, все это раскололось, – цитирует Дмитриева Салідарнасць.







