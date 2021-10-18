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Лукашенко анонсировал дату "очередной попытки революции": Ситуация остается напряженной

На встрече с руководством КГБ 18 октября правитель назвал дату, когда будет предпринята новая попытка «революции».


"Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума", – сказал Александр Лукашенко.

Ранее власти заявляли, что референдум состоится не позднее февраля 2022 года.
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