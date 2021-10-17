



По данным «Левада-Центра», это максимальный показатель с 2010 года. 10 лет назад о культе личности Путина говорили 27% респондентов, в 2014 году — только 19%.





Опрос показал, что 21% россиян считают, что культа личности еще нет, но становится все больше предпосылок к его появлению. 41% опрошенных полагает, что нет ни культа личности, ни предпосылок для его появления. Больше всего в существовании культа личности Владимира Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. Меньше всего в это верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считают, что культа личности нет.





21% россиян относятся к Путину с симпатией, 8% — с восхищением. 27% не могут сказать о нем ничего плохого, 9% — ничего хорошего. 16% относятся к Путину безразлично. Значимых изменений по сравнению с 2020 годом не наблюдается, говорят социологи.





Всего переизбрание Путина поддержали 47% респондентов, 42% выступили против, еще 11 опрошенных воздержались от ответа.





Сейчас Владимиру Путину 69 лет, срок его полномочий истекает в 2024 году. В прошлом году в России был проведен конституционный референдум, позволяющий Путину остаться на посту главы государства до 2036 года. Тогда ему будет 83 года.



