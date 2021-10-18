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Вступили в силу поправки в закон о чрезвычайном положении

С понедельника, 18 октября, вступил в силу закон «Об изменении по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», сообщает телеграм-канал Палаты представителей Национального собрания. Документ внес изменения в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Иллюстрационное фото

В законе конкретизировали, какие действия относятся к беспорядкам. Среди них — попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, а также вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, если они сопровождаются насильственными действиями, способными создать угрозу жизни и безопасности граждан.

Документом также уточнен перечень чрезвычайных мер и временных ограничений, которые могут применяться при введении ЧП. В сообщении пояснили, что этот момент проработан с учетом опыта реагирования на беспорядки в прошлом году. К перечню добавили приостановку выпуска и распространения продукции СМИ, а также в подобной ситуации могут по-особому аккредитовывать журналистов и ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Закон расширил перечень госструктур, которые можно привлекать к обеспечению режима ЧП. К ним добавили военизированные организации: МЧС, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз и Департамент финансовых расследований.

Предусмотрено и привлечение вооруженных сил, которые должны помогать борьбе с терроризмом, охранять общественную безопасность, пресекать массовые беспорядки и обеспечивать безопасность охраняемых лиц и объектов.
OL
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