







Об этом он написал в своем телеграм-канале.





«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают. С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки. Премию мира получил Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР. За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? За "чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями". Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно. Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - написал Володин.





Напомним, что филиппинская журналистка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года за их усилия по защите свободы выражения мнений. Подчеркнем, что Муратов в 2020 году подписался под открытым письмом российских общественных деятелей, журналистов, исполнителей и актеров, в котором они осудили применение силы со стороны силовиков против участников оппозиционн� � акций протестов и призывали белорусские власти сесть за стол переговоров с протестующими.