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ГУБОПиК: ряд Telegram-каналов скоро признают экстремистскими формированиями

В разработке правоохранителей есть ряд ресурсов, которые в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями, заявил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский в эфире телеканала СТВ.


"У нас есть, конечно же, в разработке такие ресурсы, которые в самое ближайшее время, буквально в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями. Соответственно, встанет вопрос об уголовном преследовании их создателей, администраторов, активных участников, которые своими репостами, различными сливами, перепубликациями и другими действиями, направленными на их популяризацию среди населения, а соответственно, на причинение вреда интересам национальной безопасности нашей страны", – сказал Орловский.

Он подчеркнул, что таких людей могут привлечь к уголовной ответственности, и призвал граждан отписаться от таких каналов, чтобы обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов.

По словам Орловского, в отношении создателей экстремистских Telegram-каналов, которые находятся за границей, будет вестись уголовное преследование.

Он подчеркнул, что рано или поздно они вернутся в Беларусь, но, в первую очередь, правоохранители будут заниматься теми, кто как-то помогает экстремистским формированиям в республике.
Sputnik
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