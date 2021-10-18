



"У нас есть, конечно же, в разработке такие ресурсы, которые в самое ближайшее время, буквально в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями. Соответственно, встанет вопрос об уголовном преследовании их создателей, администраторов, активных участников, которые своими репостами, различными сливами, перепубликациями и другими действиями, направленными на их популяризацию среди населения, а соответственно, на причинение вреда интересам национальной безопасности нашей страны", – сказал Орловский.





Он подчеркнул, что таких людей могут привлечь к уголовной ответственности, и призвал граждан отписаться от таких каналов, чтобы обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов.





По словам Орловского, в отношении создателей экстремистских Telegram-каналов, которые находятся за границей, будет вестись уголовное преследование.





Он подчеркнул, что рано или поздно они вернутся в Беларусь, но, в первую очередь, правоохранители будут заниматься теми, кто как-то помогает экстремистским формированиям в республике.







