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Министр обороны США в ходе визита в Украину и Грузию подтвердит, что двери НАТО открыты

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин посетит Украину и Грузию с рабочим визитом. В частности, он подтвердит, что двери НАТО открыты для двух государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что глава Пентагона заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.

"Мы успокаиваем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Пентагона намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.
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