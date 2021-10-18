Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.





"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", - говорится в сообщении.





При этом отмечается, что глава Пентагона заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.





"Мы успокаиваем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.





Напомним, ранее сообщалось, что глава Пентагона намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.



