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Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост в воскресенье покинул белорусскую территорию по требованию Минска, сообщает французская радиостанция RFI.

Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска
Французские дипломаты рассказали, что посол перед отъездом попрощался с сотрудниками посольства.

"МИД Беларуси потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября", - цитируют парижские СМИ слова неназванного французского дипломата.
interfax.by
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