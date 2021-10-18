Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска
Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост в воскресенье покинул белорусскую территорию по требованию Минска, сообщает французская радиостанция RFI.
Французские дипломаты рассказали, что посол перед отъездом попрощался с сотрудниками посольства.
"МИД Беларуси потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября", - цитируют парижские СМИ слова неназванного французского дипломата.
07:33 18/10/2021
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