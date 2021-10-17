







Это предусматривает законопроект об иммиграции, поступивший в Сейм. Из документа исключена норма, которая ранее позволяла представлять временный вид на жительство иностранцам, которые инвестировали в экономику Латвии, покупая недвижимость или беспроцентные государственные ценные бумаги.





Единственная возможность, пишет Office Life, которая сохранится для иностранцев, желающих получить временный вид на жительство, — это инвестировать в основной капитал какого-либо бизнеса.





Иностранцы, уже получившие вид на жительство и продолжающие выполнять свои обязательства, могут рассчитывать на продление ВНЖ.