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Теракт в Британии: депутата убил сын высокопоставленного чиновника

Несколько лет назад власти рекомендовали подозреваемому пройти программу, направленную на борьбу с экстремизмом и радикализацией.



В Британии официально назвали имя подозреваемого в убийстве депутата парламент сэра Дэвида Эмесса. Имя задержанного по закону о терроризме — Али Харби Али, пишет Русская служба BBC 17 октября. Ему 25 лет и он гражданин Великобритании сомалийского происхождения.

По данным издания, пишет korrespondent.net, несколько лет назад власти рекомендовали ему пройти программу Prevent, направленную на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан. Участие в этой программе является добровольным, и отказ не предполагает уголовной ответственности.

Между тем, как выяснила газета Times, Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, который проживает в Лондоне. Отец заявил, что шокирован и совершенно не ожидал подобного от своего сына.

«Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал», — заявил Харби Али Куллан британской газете.

15 октября сообщалось, что 69-летнего депутата Консервативной партии Дэвида Емесса несколько раз ранили ножом на встрече с избирателями в церкви.
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