







В Британии официально назвали имя подозреваемого в убийстве депутата парламент сэра Дэвида Эмесса. Имя задержанного по закону о терроризме — Али Харби Али, пишет Русская служба BBC 17 октября. Ему 25 лет и он гражданин Великобритании сомалийского происхождения.





По данным издания, пишет korrespondent.net, несколько лет назад власти рекомендовали ему пройти программу Prevent, направленную на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан. Участие в этой программе является добровольным, и отказ не предполагает уголовной ответственности.





Между тем, как выяснила газета Times, Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, который проживает в Лондоне. Отец заявил, что шокирован и совершенно не ожидал подобного от своего сына.





«Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал», — заявил Харби Али Куллан британской газете.





15 октября сообщалось, что 69-летнего депутата Консервативной партии Дэвида Емесса несколько раз ранили ножом на встрече с избирателями в церкви.



