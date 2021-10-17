



«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос, почему участники «нормандской четверки» не общаются все вместе (цитата по ТАСС).





По его словам, пишет Kommersant.ru, Владимир Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». «И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно»,— добавил представитель Кремля. Он также объяснил, что минский комплекс мер является официальным документом ООН, а Владимир Зеленский «ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом». «Ну, как здесь можно общаться?» — сказал господин Песков.





Он заявил, что для того, чтобы перспективы саммита в «нормандском формате» стали более очевидными, стороны должны согласовать общие позиции, в частности, на встрече глав МИД России, Украины, Германии и Франции.





Пресс-секретарь президента также сообщил, что перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не просматриваются, так как Киев взял курс на выход из Минских соглашений и не выполняет договоренности. По словам Дмитрия Пескова, на Украине «сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде», который де-факто означает выход страны из Минских соглашений.





В понедельник, 11 октября, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры в режиме видеоконференции с целью организовать встречу на высшем уровне. Затем немецкий и французский лидеры созвонились с Владимиром Путиным. Как сообщал «Ъ», лидеры четырех стран не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, России, Украины и Франции.