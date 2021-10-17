Обозреватель российского «Коммерсанта» Дмитрий Дризе рассуждает о новостях из Беларуси: постановлении Совмина о борьбе с экстремизмом и трактовке документа представителями ГУБОПиК:





— Власти решили сажать на семь лет не просто авторов экстремистских, по их мнению, Telegram-каналов и других интернет-ресурсов, но и подписчиков как соучастников преступления. Что это за каналы, всем известно, а читателей у них, на секундочку, несколько миллионов человек, в том числе и в России.





Автор комментария подчеркивает, что на определенные каналы подписан и министр иностранных дел Владимир Макей — «ему по должности положено быть в курсе».





Объяснение белорусских силовиков о том, что речь идет не о всех подписчиках «экстремистских» каналов, а лишь самых активных, обозреватель «Коммерсанта» расшифровал так:





— Между тем смягчение лишь в том, что речь идет не обо всех подписчиках, а о наиболее активных. С другой стороны, поди пойми, активный ты или пассивный. То есть, говоря простым языком, любого человека можно объявить экстремистом и посадить. Опять же официально заявлено, что действовать будут точечно и индивидуально.





По мнению Дризе, смысл инициативы белорусских силовиков понятен: «Отписывайтесь, выходите из всех этих сообществ и как можно скорее, иначе сами понимаете».





Автор «Коммерсанта» считает, что новые законы в Беларуси не могут не вызывать определенного беспокойства в России: «Хотя бы потому, что экстремистами могут быть и иностранцы». Он напомнил о недавней встрече Владимира Макея и Сергея Лаврова, обсудивших в том числе и условия работы российских журналистов в Беларуси.





— Можно предположить, что Россия не очень довольна действиями союзника и решила донести до него этот сигнал. Не факт, что дело обстоит именно таким образом, но просто очень хотелось бы в это верить. В идеале Москва, наверное, понимает, что желательно как-то удерживать Александра Лукашенко от подобных непродуманных действий. А то ведь кончится тем, что на поездку в Союзное государство решится далеко не каждый. Где гарантии, что экстремистом не объявят? — задается вопросом обозреватель «Коммерсанта».