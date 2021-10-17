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Чалый: Начинаем наблюдать изменение режима функционирования Лукашенко

Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном стриме на своём YouTube-канале поразмышлял о том, что система власти Александра Лукашенко переходит в "качественно новое состояние".

Чалый: Начинаем наблюдать изменение режима функционирования Лукашенко
Чалый: "Я думаю, мы начинаем наблюдать изменение режима функционирования Лукашенко. От импульсивных действий, которые выдавались за какую-то позитивную реакцию ("Я моментально принял решение"), скорее всего система переходит в состояние паралича, потому что проблем, с которыми приходится справляться, становится всё больше, а рычагов управления этими проблемами становится всё меньше".

Пока Сергей Чалый говорит, пишет Еврорадио, что это "догадка". И насколько он прав, можно будет судить по дальнейшим событиям в Беларуси. Но уже сейчас независимый аналитик замечает, что "система не работает без того, чтобы ей подал какой-то понятный сигнал Лукашенко". А он такого сигнала не подаёт.
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