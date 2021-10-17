Чалый: "Я думаю, мы начинаем наблюдать изменение режима функционирования Лукашенко. От импульсивных действий, которые выдавались за какую-то позитивную реакцию ("Я моментально принял решение"), скорее всего система переходит в состояние паралича, потому что проблем, с которыми приходится справляться, становится всё больше, а рычагов управления этими проблемами становится всё меньше".



