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Россию призвали готовиться к третьей мировой войне с Японией

Политолог Сатановский: Москве нужно проработать все сценарии конфликта с Токио

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

России нужно готовиться к третьей мировой войне на фоне реваншистских амбиций Японии. Об этом заявил российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

По его мнению, пишет Лента.Ру, недавнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что японские военные, вероятно, в будущем смогут наносить превентивные удары по ракетным базам потенциального противника, помимо Северной Кореи и Китая может быть адресовано и России. Сатановский подчеркнул, что все последние заявления политика можно интерпретировать как подготовку к войне. «Вот после нее, судя по всему, с Японией мирный договор и заключим, — если вообще будет кому и с кем его подписывать», — отметил он.

Политолог призвал Москву проработать все сценарии конфликта с Токио: от ограниченного боестолкновения возле Курильских островов до нападения японских военных на российские военные объекты на Дальнем Востоке и «тотальной войны на уничтожение».

В Японии на протяжении последних 17 лет ведутся дискуссии о приобретении оружия, которое позволит наносить превентивный удар по ракетным установкам одного из главных врагов в регионе — Северной Кореи. Подобная оборонительная концепция будет представлять собой фундаментальный сдвиг в военной стратегии Токио. Однако, как отметил бывший министр обороны Японии Таро Кано, прежде чем рассматривать вопрос о возможности принятия подобной стратегии, необходимо четко определить, что именно включает в себя это понятие.

Статья 9 Конституции Японии, принятой после Второй мировой войны, предусматривает отказ страны от войн и наличие в стране вооруженных сил только для целей самообороны. В частности, японские войска в Ираке оказывали лишь помощь в восстановлении страны и воздерживались от боевых действий. При этом у Японии есть военная база в Джибути: базирующиеся там военные принимают участие в операциях по пресечению пиратства у берегов Сомали. Кроме того, в Токио заявляли, что база является опорным пунктом для эвакуации японских граждан из стран Африки в случае стихийных бедствий и военных конфликтов.
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