







Всего же за первые три квартала было подано почти 5,2 тысяч таких заявлений. В управлении отмечают, пишет Reform.by, что количество обращений за международной защитой в Польше с июля заметно увеличилось. Также с заявлениями обращались 800 граждан России, 500 — Ирака и 200 — Украины.





За первые три квартала этого года Управление по делам иностранцев предоставило международную защиту 934 человекам. В основном это были граждане Беларуси — 732 человека. Также защиту получили 64 человека из России и 48 из Турции. Общий средний показатель признания для всех выполненных процедур составил почти 50%.





Отрицательное решение получил 941 человек — в основном граждане России (485 человек) и Украины (196 человек). С другой стороны, было прекращено чуть более 600 дел. В основном это коснулось граждан Афганистана (208 человек) и России (152 человека). Дела обычно закрываются, когда иностранец покинул Польшу до вынесения решения.