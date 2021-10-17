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С начала года 1,4 тыс. белорусов подали заявления об убежище в Польше

1,4 тысяч белорусов подали заявления об убежище в Польше за три квартала этого года. Это вторая по численности группа заявителей после граждан Афганистана. Последние с начала года подали 1,7 тысяч заявлений, сообщает польское Управление по делам иностранцев.



Всего же за первые три квартала было подано почти 5,2 тысяч таких заявлений. В управлении отмечают, пишет Reform.by, что количество обращений за международной защитой в Польше с июля заметно увеличилось. Также с заявлениями обращались 800 граждан России, 500 — Ирака и 200 — Украины.

За первые три квартала этого года Управление по делам иностранцев предоставило международную защиту 934 человекам. В основном это были граждане Беларуси — 732 человека. Также защиту получили 64 человека из России и 48 из Турции. Общий средний показатель признания для всех выполненных процедур составил почти 50%.

Отрицательное решение получил 941 человек — в основном граждане России (485 человек) и Украины (196 человек). С другой стороны, было прекращено чуть более 600 дел. В основном это коснулось граждан Афганистана (208 человек) и России (152 человека). Дела обычно закрываются, когда иностранец покинул Польшу до вынесения решения.
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