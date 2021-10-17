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От Семченко до Венедиктова. ТОП известных журналистов, которые отвернулись от Лукашенко

Вероятно, правитель считает их чуть ли не предателями.

От Семченко до Венедиктова. ТОП известных журналистов, которые отвернулись от Лукашенко
События августа 2020 года полностью изменили отношение к Александру Лукашенко в Беларуси и мире. Будучи в шоке от увиденного, поменяли свою позицию и многие журналисты, которые до этого неплохо общались с правителем и брали у него комплиментарные интервью.

Наверняка, Лукашенко было неприятно. Недавно его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что в августе 2020 года «президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал».

«Салідарнасць» перечисляет известных журналистов, с которыми в прошлом общался Лукашенко и которые отвернулись от него.

Дмитрий Семченко


Журналист много лет работал на ОНТ и в президентском пуле. В августе 2020 года он уволился с телеканала, а затем опубликовал в Instagram эмоциональный пост, в котором объяснил причины своего ухода несогласием с беспрецедентной жестокостью силовиков.

Вскоре Семченко был задержан и осужден на 15 суток ареста.

В конце прошлого года стало известно, что журналист устроился пресс-секретарем в компанию «Белагро», которая занимается продажей сельхозтехники и запчастей.

Максим Шевченко


На День Независимости-2020 правитель «случайно» встретил российского журналиста на улице в Минске. Лукашенко тепло пообщался с Шевченко, а затем тот отправился в Брест, где раскритиковал соперников правителя на президентских выборах за идею приватизации. Журналист также отметил, что в Москве не любят Лукашенко за его независимую политику.

Однако дальнейшее поведение Шевченко и его высказывания должны были стать для правителя шоком. Известный российский журналист стал жестко критиковать Лукашенко и продолжает делать это до сих пор.

На недавних выборах в Госдуму как лидер Российской партии свободы и справедливости Шевченко в эфире «Первого канала» призвал правителя Беларуси немедленно освободить политзаключенных, а российский МИД – надавить на него.

Дмитрий Гордон

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

За несколько дней до президентских выборов-2020 известный украинский журналист взял у Лукашенко комплиментарное интервью. Но затем Гордон стал последовательно критиковать правителя Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие против мирных граждан.

Это так задело Лукашенко, что спустя год он назвал интервьюера «мерзавцем»: «Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор… Как за что? За болтовню».

В ответ журналист заочно ответил Лукашенко фразой Путина: «Кто как обзывается, тот так и называется». Гордон объяснился:

– Мне это интервью очень понравилось, вы харизматичный и очень интересный человек. И я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней, и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом.

Владимир Сунгоркин

Фото kremlin.ru

Глава российской «Комсомольской правды» в прошлом легко шел на сотрудничество с белорусскими властями, например, в 2006 году он согласился расстаться с главредом белорусского издания Юлией Слуцкой. После этого Сунгоркин лично брал у Лукашенко интервью.

Но летом 2020 года глава российской «Комсомольской правды» стал все больше критиковать правителя Беларуси. До августа он отмечал, что Лукашенко делает ошибку за ошибкой, а после 9 августа констатировал, что для него совершенно очевидно поражение правителя на выборах.

Когда белорусские власти наказали белорусскую «Комсомолку» за правдивые материалы в августе прошлого года и не только (газету отказались печатать и распространять), Сунгоркин уже не смог ничего сделать.

Алексей Венедиктов


Главред «Эха Москвы» неоднократно встречался с правителем Беларуси и делал с ним интервью. После 9 августа 2020 года Венедиктов жестко критиковал Лукашенко и считал его уходящей фигурой.

Летом этого года московский главред рассказал, что правитель Беларуси больше его не зовет на интервью в Минск:

– Очень недоволен информационной редакционной политикой «Эха». Считает, что… Ну, нельзя сказать, что я его предал. Я никогда не был. Но все-таки он ко мне относился как к журналисту, которому он дал интервью, а я вот его критикую. Но я и своего президента критикую с не меньшей страстью, я бы сказал так, когда считаю, что он не прав. Что ж мне чужих президентов-то не критиковать? Это даже смешно.
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