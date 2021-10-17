Джо Байден в Дахау в 2015 году.





Американский лидер упомянул о таких поездках в Германию как о семейной традиции, обязательной по достижении 15 лет. Он отметил, пишет

Nashaniva.com, что «дает слово Байдена» — сажает детей и внуков в самолет и отправляет в Дахау.





«Я хочу, чтобы они видели приятные домики, которые стояли прямо напротив забора, с их красивыми крышами. Люди, которые там жили, убеждали себя: «Это не я. Я этого не делаю. Я не знаю, что там происходит», — подчеркнул Байден.





Президент США также поделился, что о Холокосте с ним часто говорил отец. «Он страстно верил в то, что единственный способ соблюсти заповедь «никогда больше» — напоминать себе о том, что случилось, о том, сколько людей, считающих себя приличными, предпочли думать, что на самом деле этого не было, что они не знали о том, что творилось», — рассказал Байден.





Дахау был первым концлагерем, созданным в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера. Там погибли до 70 тысяч человек, а оставшиеся в живых узники были освобождены американскими войсками в апреле 1945 года.







