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ООН не согласна с версией Минска по поводу ситуации с представительством в Беларуси

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не согласно с оценкой Минска ситуации с Представительством ООН в Беларуси.

Руперт Колвилл. Фото: Jean-Marc Ferré, un.org

«Мы не приемлем характеристику этой ситуации, которая была дана, и особенно версию событий, представленную контролируемыми государством СМИ», — сообщил официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл, пишет Reform.by со ссылкой на ТАСС.

По его словам, различия во взглядах между правительством и организацией по этому вопросу по-прежнему сохраняются.

В женевской штаб-квартире УВКПЧ выражают «глубокое сожаление по поводу манеры, в которой серьезные обвинения против персонала ООН подавались на государственном телевидении, включая использование записей обмена мнениями с государственными официальными лицами в официальных помещениях, что ясно противоречит личному праву на частную жизнь, и надлежащий процесс».

Представитель управления сообщил, что с 2020 года до начала 2021-го УВКПЧ выполняла программу через офис координатора ООН в Минске по оказанию юридической помощи уязвимой группе в Беларуси. По его словам, в начале этого года белорусские власти оспорили «действия определенных сотрудников ООН в этом отношении». В ООН попросили предоставить информацию о конкретных обвинениях и фактическую основу любых обвинений против персонала. Организации представили сведения, из которых следует, что обвинения «касаются осуществления официальных функций официальными лицами ООН».

ООН заявила о применимости иммунитета «в отношении какого-либо процесса по данному вопросу».

«Мы продолжаем считать, что данный вопрос может быть разрешен непосредственно между сторонами, в полном соответствии с применимыми международными юридическим рамками», — заявил Колвилл.

Напомним, белорусское представительство при ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске организовало «схему по нецелевому расходованию средств организации», а именно оплатило услуги адвокатов для 23 человек, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам. Участниками «схемы» назывались директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист организации Олег Граблевский, а инициатором — бывший старший советник по правам человека Представительства ООН в Беларуси Омер Фишер.

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий прокомментировала заявление белорусского МИД и сообщила о намерении продолжать работу с Беларусью.  В ООН также сообщали, что организация продолжит диалог с белорусскими властями по вопросам претензий.

«Страновая команда надеется на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами из гражданского общества, в том числе в области устойчивого развития и прав человека», — заявляли в организации.
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