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Беларусь не одобрила военную доктрину «Союзного государства»

Беларусь с 2018 года не подписывает обновленную военную доктрину так называемого Союзного государства. Подтверждение этого содержится в аналитическом докладе «Российско-белорусское сотрудничество: время стратегических решений», подготовленном Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко и Институтом Европы РАН.

Один из выводов, пишет Reform.by, сформулированных в докладе, звучит так:

«Сфера безопасности играет огромную роль в жизни и развитии России и Беларуси. Россия гарантирует неприкосновенность территории Республики Беларусь. Беларусь обеспечивает России стратегическую глубину на западном направлении. Считаем большим недостатком в сотрудничестве двух стран отсутствие утвержденной военной доктрины Союзного государства. Призываем утвердить данную доктрину в ближайшем будущем».

Таким образом, военная доктрина до сих пор не подписана.

Обновленная военная доктрина должна была быть одобрена 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте и передана для утверждения в Высший Государственный совет СГ. Однако подписание документа было заблокировано белорусской стороной после ультиматума премьер-министра России Дмитрия Медведева о так называемой «углубленной интеграции». Российский чиновник фактически предложил упразднить суверенитет Беларуси. Спустя неделю, 19 декабря 2018 года, Владимир Путин в одностороннем порядке одобрил военную доктрину Союзного государства России и Беларуси.
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