Один из выводов, пишет Reform.by, сформулированных в докладе, звучит так:





«Сфера безопасности играет огромную роль в жизни и развитии России и Беларуси. Россия гарантирует неприкосновенность территории Республики Беларусь. Беларусь обеспечивает России стратегическую глубину на западном направлении. Считаем большим недостатком в сотрудничестве двух стран отсутствие утвержденной военной доктрины Союзного государства. Призываем утвердить данную доктрину в ближайшем будущем».





Таким образом, военная доктрина до сих пор не подписана.





Обновленная военная доктрина должна была быть одобрена 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте и передана для утверждения в Высший Государственный совет СГ. Однако подписание документа было заблокировано белорусской стороной после ультиматума премьер-министра России Дмитрия Медведева о так называемой «углубленной интеграции». Российский чиновник фактически предложил упразднить суверенитет Беларуси. Спустя неделю, 19 декабря 2018 года, Владимир Путин в одностороннем порядке одобрил военную доктрину Союзного государства России и Беларуси.