



«Маша хотела бы подписаться на «Новую Газету». Она в курсе, что главному редактору вручена Нобелевская премия [мира]. Машу это восхитило, и она просила передать свои огромные поздравления Дмитрию Муратову», — сказал Александр Колесников.

За «Нобелевскую» соревновались с Тихановской

Лауретами Нобелевской премии мира-2021 стали российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и его филиппинская коллега Мария Ресса.





Награду присудили за «усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира».





Многие пророчили в претенденты на премию Нобеля Светлану Тихановскую, но, не вышло. Однако она отметила важность журналистской работы и свободы слова в настоящее время, а также сказала, что на месте Марии Рессы и Муратова могли быть и белорусские журналисты: Лубневская, Андреева, Скурко и другие.





«Боятся, что в книгах есть информация, написанная молоком»





Кстати, пишет Телеграф, ранее Мария Колесникова смогла дать интервью Би-би-би, в котором рассказала о жизни в СИЗО, «пятиминутках ненависти» и сравнила библиотеки в белорусских тюрьмах.





По ее словам, «книги выдаются по заявлению, где нужно указать автора и название. Через несколько дней библиотекарь приносит все, что нашли».





«В Жодино книг для меня скорее не было, чем были. Администрация объясняла это тем, что проблемы с книгами для меня связаны со страхом, что в них есть какая-то информация, как у Ленина, «написанная молоком» (невидимыми чернилами). Это и есть истинная причина изъятия и трехнедельной проверки книг Харари, Хокинга. «Молока не нашли» — вернули», — сказала Мария.