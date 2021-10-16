В связи с появлением постановления Совмина № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» телеграм-канал ГУБОПиК пригрозил уголовной ответственностью подписчикам «экстремистских» телеграм-каналов – как участникам экстремистских формирований.

Это сообщение наделало немало шума в Беларуси. А 14 октября в МВД выступили с новым заявлением. Как рассказал начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский, на данный момент завершена деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов.

«Предпринятые меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских телеграм-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной», — сказал Орловский.

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский в комментарии UDF отметил, что сделанный силовиками вброс является в определенной степени местью.

«В течение более года режим отчаянно пытался создать противовес для независимых каналов информации.





Он привел несколько примеров.





«Телеграмм-канал SB.BY Беларусь Сегодня (канал главного медиа-ресурса режима!) насчитывает 2 тысячи подписчиков, в то время как T*t.by — 489 тысяч. Канал лояльных режиму силовиков БелВПО насчитывает 2 тысячи подисчиков, а канал силовиков, которые поддержали перемены, – 50 тысяч. Аудитория госСМИ сильно сузилась за последний год, а доверие к ним упало», – сказал Рудковский.





Но дело не только в том, что режим теряет информационное влияние внутри страны.





«Для силовиков это серьезное унижение в глазах их российских коллег, которые сравнивают информационный «успех» в Беларуси и у себя: ведь в России пропутинские каналы и ресурсы никак не уступают антипутиновским, а порой превосходят», – считает эксперт.





Политолог сомневается, смогут ли власти убедить существенную часть подписчиков в том, что силовики в состоянии их идентифицировать.





«Ясно, что какая-то часть отпишется – на всякий случай. Но если это будет 5% или даже 10%, то эффект все-равно мизерный. Кроме того, нужно, чтобы отписавшиеся не заходили на запрещенные ресурсы читать информацию. Ведь что толку, что Вася перестает быть подписчиком, но регулярно заходит туда читать новости. Возможно, будет немного меньше дохода от рекламы, но это слабое утешение», – считает Рудковский.





По мнению политолога, «массово разоблачать подписантов «запрещенных» телеграм-каналов практически невозможно».





«Власти здесь рассчитывают только на то, что будут делать показные расправы над несколькими десятками физически пойманных и создавать впечатление, что "мы все видим"», – полагает Рудковский.





Что он думает об уровне репрессий в Беларуси?





«Налицо логика сталинского режима, хотя, конечно, воспроизвести те самые масштабы репрессий в нынешних условиях невозможно. Логика сталинизма состоит не только в том, чтобы карать активных и не только в том, чтобы бить исключительно «врагов». Она состоит также в том, чтобы создавать опасные ситуации для своих. Ситуация, когда на границе с Польшей белорусский солдат целиться в польского пограничника, ситуация, когда осуществляется опасная спецоперация без бронежилетов – вот недавние примеры искусственного создания ситуаций реальной опасности для своих», – считает Рудковский.





«Если уровень анонимности вырастет, возникнет много неизвестных»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что заявления силовиков являются, прежде всего, психологическим давлением на пользователей.





«Количество подписчиков этих ресурсов настолько огромно, что даже их более-менее заметную часть привлечь к уголовной ответственности нереально. Думаю, эти заявления – прежде всего, запугивание с целью снижения популярности телеграм-каналов», – считает Казакевич.





Он обратил внимание, что после размещения угрозы в телеграм-канале ГУБОП в течение суток наблюдался отток подписчиков у многих телеграм-каналов.





«Наверное, видя этот успех, силовики решили продолжить психологическую атаку. Но с точки зрения законодательства очень сомнительно, что только за подписку (а не за активное участие) могут привлекать к уголовной ответственности. С другой стороны, нельзя исключать, что такие случаи будут, что власти создадут пару показательных процессов. А может быть психологическая атака на этом этапе и остановится», – сказал Казакевич.









Будет ли продолжаться отток подписчиков у «экстремистских» телеграм-каналов?





«В краткосрочной перспективе это возможно. Но надо понимать, что общество будет адаптироваться. Будет расти уровень анонимности: пользователи не будут подписываться своими именами, будут прятать номера телефонов и другие персональные данные, будут регистрировать аккаунты на иностранные симки. В среднесрочной перспективе ситуация может вернуться к тому, что мы имеем сейчас», – отметил Казакевич.









Власти не смогут новыми мерами решить серьезной проблемы, скорее, у них даже могут возникнуть дополнительные трудности.





«Потребность в информации у людей остается, если на других ресурсах они необходимого не найдут, то вернутся в телеграм-каналы, скрывая свое присутствие там. Это, кстати, может стать для властей еще большей проблемой: сегодня они хотя бы могут мониторить ситуацию, понимать, кто читает ресурсы и что происходит в информационном пространстве. А если уровень анонимности вырастет, возникнет много неизвестных. В общем, никакой серьезной проблемы заявленные меры не решают. Разве что кто-то сможет отчитаться об «успехах» перед начальством», – полагает Казакевич.



